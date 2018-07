Que injusto!! Este domingo solo me ha faltado la victoria de la selección! Ánimos @SeFutbol !! pic.twitter.com/heiI3kC2PA — Marc Márquez (@marcmarquez93) 1 de julio de 2018

El pilot de Cervera, Marc Márquez, ha lamentat aquest diumenge l'eliminació d'Espanya del Mundial després de perdre als penals contra Rússia, i ho ha fet de manera vehement. El cerverí, que seguia el partit amb els seus companys de l'equip Repsol, s'ha encès just quan Iago Aspas ha fallat el darrer penal, i després de donar un cop de mà al sofà ha exclamat en castellà un "que fills de...", per bé que no ha acabat la frase.El pilot ha assegurat en un missatge a Twitter que aquest cap de setmana només li ha faltat la victòria de "La Roja", i ha donat ànims al combinat de Fernando Hierro. I hagués estat rodó després de la seva victòria al Gran Premi d'Holanda.