VIDEO Un aficionat espanyol fa un comentari masclista i la periodista el talla en sec

Mamá, el equipo ha perdío pero yo he ligao. pic.twitter.com/7OSVgLFXrv — kantinu (@kantinu) 1 de juliol de 2018

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de juny de 2018

"Com et dius, guapa", així se li ha dirigit un seguidor de la selecció espanyola a la periodista de Mediaset, María Gómez. La reportera era fora de l'estadi de Luzhniki, de Moscou agafant les impressions del aficionats un cop Espanya ha quedat eliminada als penals davant Rússia.Gómez ha estat contundent, "això de guapa no cal. María, periodista". I li ha tornat a repreguntar quina sensació tenia.Es dona la casualitat que la periodista, no feia ni 24 hores que havia denunciat a través del seu compte de Twitter, un cas semblant. Gómez estava fent un directe i de sobte una persona li fa un petó a a la galta i marxa ràpidament. En el seu missatge escrivia per aquells "que diuen que exagerem i que això són només bromes, que m'expliquin on és aquí l'acudit, si us plau".