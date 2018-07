Les (divertides) reaccions a la xarxa amb l'eliminació d'Espanya al Mundial

A casita que hace mucho frío — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de gener de 2011

Ya nos podemos considerar en cuartos ya que #Rusia es imposible que nos pueda meter un gol. Va a ser el partido más tranquilo que vaya a tener #España en la historia de los #Mundiales. — Manolete (@AS_Manolete) 1 de juliol de 2018

Ultima Hora: Llarena pide la extradición de Vladimir Putin. — Màxim Pérez (@maximperezcalvo) 1 de juliol de 2018

@SergioRamos twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat twat. 🔴👋🏽 pic.twitter.com/Kd0rroH0IV — Jac (@JAACCCCC) 1 de julio de 2018

Espanya ha estat eliminada del Mundial per l'amfitriona, Rússia, als penals. La selecció espanyola ha dominat tot el partit però ha fallat dos penals (Koke i Aspas) per contra dels russos, que els han marcat tots.La xarxa no ha trigat a reaccionar davant la caiguda d'Espanya del torneig mundial. En el context de l'eliminació, els usuaris de Twitter han retuitat unes piulades de Pedro Sánchez i del periodista Manolete, que ha fet un pronòstic abans del partit.Molts aficionats egipcis han criticat a Sergio Ramos en la derrota, després de la dura entrada a la final de Champions que va lesionar la seva estrella, Salah.