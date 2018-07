VÍDEO Una turista s'atreveix a donar menjar amb la mà a un tauró i aquest l'ataca

Ensurt i dels grossos el que es va endur una turista australiana, Melissa Brunning, durant una visita a la zona de Kimberley. En un viatge en vaixell per la bahia de Dugong estava donant de menjar a taurons que nedaven. Fins que un li va agafar el dit i se la va endur a l'aigua.En el vídeo, emès per la cadena 7 News del país, es pot escoltar el crit de la dona i com de seguida és arrossegada a l'aigua per l'animal. Brunning explica que "tot va passar molt ràpid" i admet que la seva preocupació era "no perdre el dit, sinó entraria en xoc".La ràpida intervenció de la gent que l'acompanyava va evitar que s'anés aigua endins. En un reportatge al diari digital Perthnow va assumir tota la responsabilitat: "És completament culpa meva".