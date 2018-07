VÍDEO Espectacular explosió d'un coet japonès als pocs segons d'enlairar-se

#Cohete estalla en llamas después del despegue en #Japón

La empresa japonesa Interstellar Technologies está investigando por qué falló su cohete de 33 pies. "No pudimos lograr lo que se esperaba que hiciéramos. Lo siento por eso", dijo Takahiro Inagawa, presidente de la compañía pic.twitter.com/sQyeftlFWc — Rafael Grullón (@RafaelGrulln) 1 de juliol de 2018

L'empresa japonesa, Interestellar Technologies, ha intentat el llançament d'un coet a l'espai. Però per sorpresa de tots, l'aventura aèria nipona tan sols ha durat quatre segons. L'aparell no ha aconseguit prou altura i ha caigut provocant una gran explosió. Tot i així, no hi ha hagut danys personals.Es tracta del coet anomenat Momo-2 i és el segon intent de la companyia asiàtica en enviar un prototip d'aquestes característiques a l'espai. En l'altre temptativa, va arribar fins al 20 quilòmetres, però també li va fallar el motor i va caure.