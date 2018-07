VÍDEO L'esperat petó que confirma la relació d'Aitana i Cepeda

Era un dels moments més esperats. Un secret que es murmurejava per tot arreu, buscant una confirmació de la relació dels dos participants d'Operación Triunfo 2017, Aitana Ocaña i Luis Cepeda. I el petó va arribar en el concert de l'estadi Santiago Bernabéu.La catalana i el gallec van cantar la seva cançó "No puedo vivir sin ti" davant de 60.000 persones i, en acabar, es va produir la confirmació.Altres concursants també van fer un pas endavant en la seva reivindicació amorosa, com el català Raoul Vázquez, besant-se amb el canari Agoney o el mallorquí Ricky, qui aquella mateixa nit al Bernabéu es va besar amb la seva parella.