7 curiositats sobre els teus peus que (segurament) desconeixies

Arriba l'estiu i, amb ell, la calor. La temporada estival és època d'ensenyar els peus. Amb aquesta excusa, el portal web ha fet un recull de diverses curiositats sobre aquesta part del cos.Gairebé una quarta part dels ossos del nostre cos es troben als peus: n'hi ha un total de 26!Us fan pudor els peus? Doncs aneu amb compte: diverses investigacions científiques han comprovat que els mosquits piquen més les persones a qui els peus els fan més mala olor.Els peus no són simètrics: la majoria de nosaltres en té un més gran que l'altre.Els peus "reflecteixen" la nostra salut: hi ha símptomes de diverses malalties que es manifesten a través d'aquestes extremitats.Les ungles ens creixen més de pressa durant l'estiu i l'adolescència.Jeison Orlando Rodríguez Hernández, destacat en la foto que encapçala aquest article, és la persona amb els peus més grans del món: fa una talla 60!Diuen que el millor moment del dia per comprar-se unes sabates és a la tarda: és quan els peus estan més inflats i, per tant, és més fàcil mesurar quina és la mida ideal que no estrenyi el peu en cap moment del dia.