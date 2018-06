Amic, molta sort, un plaer veure’t. Una publicación compartida de Carles Puyol (@carles5puyol) el 30 Jun, 2018 a las 5:47 PDT

Carles Puyol ha respost un missatge d'un usuari a Instagram, després d'haver publicat una fotografia amb Gerard Piqué on ha escrit una frase en català: "amic, molta sort, un plaer veure't". L'usuari li recriminava un tòpic, que per què no escrivia el missatge en castellà, que era una falta de respecte.El defensa ha respost, amb ironia, traduint el missatge original: "amigo, mucha suerte, un placer verte". I li ha etzibat: "si le pones interés, puedes... un abrazo".