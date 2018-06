El truc més efectiu per fer més ràpidament els glaçons

Amb l'arribada de l'estiu, els glaçons de gel són un dels béns més preuats de totes les begudes refrescants per combatre la calor. Més qui menys, tothom té a casa un recipient per fer glaçons al congelador de forma casolana. Doncs segurament et sorprendrà: no hem estat fent bé el procés per crear glaçons.L'aigua més recomanada per fer glaçons és la mineral, però segons ha explicat RAC1 , hi ha un truc molt més important per fer-los més ràpids i estèticament millors: fer ús d'aigua calenta. Aquest procés és produït per l’efecte Mpemba, un fenomen de la congelació. El gel es forma abans quan la diferència de temperatura entre el líquid i el congelador és de més de 30 graus, segons les explicacions científiques citades pel mitjà.