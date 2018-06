​Instagram anuncia un nou canvi, què faran ara?

Instagram Foto: Pixabay

Aspecte de la nova funcionalitat d'Instagram

Arriben noves funcions a Instagram. I en aquesta ocasió, i com ja és habitual, serà a les stories. La companyia ha explicat que a partir d'ara hi haurà l'opció d'afegir música a les històries. Serà fàcil, un cop hàgim escollit la foto o el vídeo del qual en volguem fer una «story», només caldrà triar l'sticker de música. Llavors apareixerà un llarg llistat de cançons conegudes per triar. A iOS també hi haurà la possibilitat de triar la cançó abans de fer la foto o el vídeo.La música estarà ordenada en funció de l'estat d'ànim, el gènere i les més populars. I no només això, també es podrà triar exactament quin fragment de la cançó vols avançant i seleccionant la part exacta que vols afegir. Els teus seguidors escoltaran automàticament la música quan vegin la teva story i un sticker on, clicant, veuran informació de l'artista i la cançó que sona.De moment no tots els països tenen activada aquesta funcionalitat que s'anirà desplegant a tot el món al llarg de les pròximes setmanes i mesos. Esperem que aquí arribi ben aviat.