VÍDEO El detall de Messi que ha deixat els periodistes bocabadats

El millor jugador del món, Leo Messi, es troba aquests dies disputant el Mundial de Rússia amb Argentina, la seva selecció. Durant la roda de premsa posterior al partit que els va donar el passi als vuitens de final davant Nigèria. I a la zona mixta va deixar un detall que ha deixat tothom bocabadat.Quan s'acosta als periodistes per fer declaracions, l'argentí Rama Pantorotto li demana una abraçada i, després d'unes preguntes, li diu: "Al primer partit us vaig donar una cosa de la meva mare". És llavors quan Messi s'aixeca el mitjó i li mostra una tira de color vermell que el deixa sense paraules. Segons informen diversos mitjans, el periodista li havia assegurat que li portaria sort. No sabem si n'hi ha portat o ha estat per la seva qualitat o sort, però Argentina ha passat de ronda.