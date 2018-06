Una publicación compartida de Bled, Slovenia (@bledslovenia) el 8 Jun, 2018 a las 10:31 PDT

A l'estiu Instagram se sol omplir de fotografies de pobles de costa i de platges d'aigua clara. Ara bé, el municipi que més triomfa en aquesta xarxa social durant els mesos de calor no compleix, curiosament, cap d'aquestes dues característiques.Es tracta de Bled, una localitat situada al nord d'Eslovènia i al costat dels Alps Julians. El seu immens llac, els seus castells i les seves cases amb encant, converteix aquest indret en un dels més fotografiats de tot el món, sobretot durant l'estiu, quan s'omple de turistes. Segons informa El País , hi ha més de 370.000 publicacions a Instagram que tenen com a protagonistes els paisatges de Bled. De fet, el municipi té tant èxit que hi ha un perfil dedicat exclusivament a ell: @bledslovenia.