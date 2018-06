FOTO Impactant imatge promocional de Catalunya al costat del Capitoli de Washington

Fa goig veure el nostre país davant del Capitoli. A l'@SmithsonianFolk

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 27 de juny de 2018

Catalunya es promociona aquests dies a l’Smithsonian Folkie Festival de Washington. I aquest dimarts, el president de la Generalitat, Quim Torra, va iniciar el seu viatge a la capital nord-americana deixant clar que no pensa parar fins que els efectes del que van votar els catalans l’1-O acabin sent una realitat reconeguda pel món . Durant la seva visita, va aprofitar per fotografiar l'estand català, situat just davant del Capitoli."Fa goig veure el nostre país davant del Capitoli. A l’Smithsonian Folkie Festival, els ambaixadors de la cultura popular catalana seran el centre d'atenció de milers de representants de tot el món", ha escrit en una piulada, tot ajuntant-hi una bonica fotografia.En un sentit similar es va expressar la consellera de Cultura, Laura Borràs, que va comentar que la seva presència podia servir per intentar que es conegui la situació de Catalunya i el conflicte amb l’estat espanyol, més enllà de potenciar al màxim la cultura tradicional catalana. “No podem fer cap altra cosa que tenir present l’excepcionalitat que vivim. Hi ha persones que voldrien estar aquí però per ser presoners polítics o ser a l’exili no poden. Aquesta és una finestra d’oportunitat magnífica per poder explicar-nos al món, per la riquesa cultural, però també explicar la situació que estem vivint”, va comentar.