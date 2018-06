FOTO La nova il·lusió òptica que està fent embogir la xarxa

Un usuari del portal web Reddit sorprenia els seus companys amb una curiosa imatge: un pilot de cadires vermelles col·locades una damunt de l'altra. Dit així, la fotografia sembla que no tingui res de peculiar, però quan s'observa durant uns segons es comença a crear una il·lusió òptica. I és que sembla que les cadires tinguin les potes doblades i que aquestes no toquin a terra.

Il·lusió òptica Foto: Reddit

La imatge ha generat tant debat que fins i tot hi ha hagut usuaris que s'han dedicat a editar la foto per mostrar que es tracta d'una il·lusió visual, tal com la que podeu veure a continuació. Malgrat tot, hi ha també qui no se'n fia i creu que la imatge original ha estat modificada amb Photoshop.