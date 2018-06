La lliçó viral d'un professor cansat del «ja comences els 3 mesos de vacances»

Llega la época de los comentarios tipo "ya empiezas tus vacas de 3 meses". Hasta ahora tenía frases defensivas, tipo "el curso es muy duro" o similar, pero este año he decidido contraatacar. Es cierto, soy afortunado por ser maestro, pero no solo por las vacaciones. Abro hilo: — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Muy a menudo tus "subordinados" lloran el día que se van de vacaciones porque te van a echar de menos.#docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Jugar forma parte de tu trabajo, de hecho una de las partes más importantes.#docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Incluso más importante, sabes cuando una tendencia se ha pasado de moda y no haces el ridículo haciendo el dub cuando ya no toca #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

También tienes vacaciones íntegras en Semana Santa y Navidad, además de 14 festivos nacionales, con casi todos los puentes incluidos.#docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Has visitado todos los museos, hecho visitas guiadas con expertos por toda la ciudad y visto cualquier experimento científico que se pueda hacer delante de niños.#docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Te pasas el día rodeado de niños que te recuerdan constantemente las cosas realmente importantes de la vida. #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Puedes obligar a 25 niños a ver tu película favorita cada año y conseguir que acabe siendo también la favorita de un buen porcentaje de ellos. #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Visitar papelerías y comprar material de oficina sin parar puede ser considerado casi obligación laboral. Algunos afortunados hasta tienen un cuarto lleno de material escolar que pueden coger siempre que necesiten #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Por poco que te guste pasar tiempo con tus alumnos, tienes la opción de recorrerte una capital europea, de ir una semana a la playa o de aprender a esquiar. #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

Por algún extraño motivo, los colegios son lugares llenos de dulces y chocolate. #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de juny de 2018

El curs escolar es va acabar la setmana passada i molts professors comencen gairebé tres mesos de vacances. El comentari que més han de sentir els mestres aquests dies és "ja comences les teves vacances de 3 mesos". Per aquest motiu, cansat que els col·legues que s'hi troben sempre hagin d'argumentar les dures condicions amb què sovint es troben, Salva Carrion, @salva_cv a Twitter, ha donat els arguments positius pels quals creu que val la pena ser professor."Arriba l'època dels comentaris tipus 'ja comences les teves vacances de 3 mesos'. Fins ara tenia frases defensives, tipus 'el curs és molt dur' o similar, però aquest any he decidit contraatacar. És cert, soc afortunat per ser mestre, però no només per les vacances", escriu Carrion al seu compte.És llavors quan desgrana, en una vintena de piulades que podeu llegir juntes aquí, els motius pels quals es mostra orgullós de la feina que té. També hi afegeix el hashtag #docentesafortunados i han estat molts els que, contestant a la seva tirallonga, han aprofitat per comentar també la seva experiència.