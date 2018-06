«El Jueves» torna a publicar la il·lustració que porta de bòlit la Guàrdia Civil

1. La Guardia Civil nos denuncia por esta página, obra de @luisgonzaloseg y @JJCuerda, publicada en mayo de 2017. Es una crítica sarcástica a los oficiales de la Benemérita y una defensa de los agentes rasos. La Guardia Civil dice que incurrimos en delito de injurias. pic.twitter.com/NYuHB6Inpy — El Jueves (@eljueves) 22 de juny de 2018

Y, a todo esto, el gravísimo tema que ponía encima de la mesa la página denunciada sigue ahí: el índice de suicidios en la Guardia Civil es el doble que en otra institución equivalente como es la Policía Nacional. Que nadie lo olvide. — El Jueves (@eljueves) 22 de juny de 2018

6. Ayer conocimos que la Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de la Fiscalía y le da la razón al juez. No hay delito en la página, la decisión es firme.

Un fragmento del auto, muy ilustrativo. pic.twitter.com/Nf4Pu6lMff — El Jueves (@eljueves) 22 de juny de 2018

La revista satírica El Jueves torna a publicar, aquest cop per Twitter, una il·lustració que no agrada gens a la Guàrdia Civil. En aquesta línia, el cos va denunciar la pàgina publicada el maig de 2017 per un delicte d'injúries. El jutge instructor no hi va veure delicte.La Fiscalia va decidir recórrer la decisió i el jutge va descarta reobrir el cas. Un tercer cop, la Fiscalia va recórrer la decisió a l'Audiència Provincial de Barcelona. Ahir mateix, segons explica la revista, l'Audiència ha desestimat el recurs i ha donat la raó al primer jutge que va arxivar la denúncia.El fragment més interessant de la sentència defensa la llibertat d'expressió i la creació artística.