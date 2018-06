TripAdvisor respon al restaurant que vol especificar que serveix cuina catalana

El restaurant Naltrus, de Granollers, ha aconseguit que finalment la plataforma TripAdvisor doni l'opció de poder especificar que serveixen cuina catalana. Després de setmanes de queixes i d' aconseguir un gran ressò mediàtic , la companyia ha contestat via correu electrònic una de les peticions del negoci del Vallès Oriental i ha avançat que treballen perquè "en els pròxims mesos" ja estigui disponible aquesta opció.TripAdvisor destaca que s'esforcen "per millorar l'experència tant de l'usuari, introduïnt categories per ajudar-los a accedir més ràpidament al tipus d'experiència gastronòmica que busquen, com dels propietaris dels establiments, perquè puguin escollir les categories que millor descriuen el servei que oefereixen".Des del restaurant Naltrus s'ha celebrat la decisió, tot i que s'han mostrat prudents i esperen a veure que l'opció s'acabi convertint en una realitat: "El més lògic seria que ja tinguessin aquesta opció", han destacat.