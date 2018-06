Avui és el dia mundial de l’ELA i vull compartir aquesta foto amb la meva mare per dir-te que ets la millor mare del món, la persona més lluitadora que he conegut mai i que t’estimo molt.

"Vull compartir aquest foto per dir-te que ets la millor mare del món, la persona més lluitadora que he conegut mai i que t'estimo molt". Aquestes han estat les paraules que el futbolista Sergi Roberto ha dedicat a la seva mare, amb motiu del Dia Internacional contra la malaltia de l'ELA. La publicació, acompanyada d'una fotografia de tots dos, ha emocionat molts usuaris.El futbolista del Barça ha aprofitat també per donar "molts ànims i força" a totes les persones que "també lluiten contra aquesta malaltia".