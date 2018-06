El «clatellot» d'un programa de la Ser a unes suposades declaracions racistes de Bertín Osborne

¿Por qué no meten los restos de Franco en tu jardín? https://t.co/Y1qi9spdS1 — La Vida Moderna (@VidaModernaOML) 21 de juny de 2018

Forta polèmica a Twitter per unes suposades declaracions del cantant i presentador de televisió Bertín Osborne amb un deix racista. La frase que, segons diversos mitjans, havia pronunciat Osborne al programade televisió propera a l'extrema dreta Distrito TV era "Per què no van tots els immigrants a la mansió de Pablo Iglesias?"Aquest titular que va deixar Osborne ha estat recollit pel diari Público i, poques hores després, ha estat desmentit. No obstant això, el programa de la Cadena SER La Vida Moderna ha fet un tuit que s'ha fet viral. "Per què no posen les restes de Franco al teu jardí?". Unes paraules que fan referència a les declaracions que el mateix cantant va fer sobre la voluntat del PSOE de treure les restes del dictador del Valle de los Caídos: "Me la suda on estigui. Que creïn feina i s'emportin Franco al jardí, cony", va dir.