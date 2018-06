Els oficis dels jugadors de la selecció de futbol d'Islàndia

Islàndia era una selecció desconeguda fins fa dos anys. Els islandesos es van postular com a equip revelació de l’Eurocopa 2016, on van aconseguir arribar a quarts de finals eliminant la selecció anglesa pel camí. A partir d’allà, el futbol va passar d’estar a un segon pla a ser la principal esperança dels islandesos.



Aquest any Islàndia s’ha classificat al Mundial, tot i que no ho té gens fàcil per passar de fase. Comparteix grup amb Argentina, candidata a campiona, Croàcia, un equip amb jugadors de renom a totes les posicions, i Nigèria, amb un potencial físic impressionant.



El fet que Islàndia no sigui una potencia futbolística fa que alguns dels jugadors de la selecció es dediquin a altres feines quan no competeixen. Tot seguit us les expliquem:



Heimir Hallgrímson És l’entrenador de la selecció islandesa. Amb 51 anys, Heimir exerceix de dentista, fins i tot dirigeix una clínica en una de les illes d’Islàndia.



Hannes Halldorsson És el porter de l’equip, que aquests dies s’ha fet famós pel bon paper que va fer contra Argentina i per aturar-li un penal a Messi. Hannes té la professió més sorprenent de la plantilla, és director de cinema.



Birkir Bjarnason És un migcampista islandès. Actualment juga a l’Aston Villa, equip de la segona divisió anglesa, i quan no està jugant a futbol treballa en una granja familiar a Islàndia.



Jon Bodvarsson Aquest davanter islandès juga a la tercera divisió alemanya, i durant les vacances d’hivern treballa en una gasolinera a Islàndia.



Gylfi Sigurdsson És un dels jugadors més famosos de la selecció islandesa. Actualment juga a l’Everton, de la primera divisió anglesa, i té una de les empreses de pesca més importants d’Islàndia.