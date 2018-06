Letizia fica la pota davant Melania Trump

Enjoyed hosting Mrs. Varela of Panama @WhiteHouse for lunch today. I look forward to working alongside her in the future! pic.twitter.com/lTxH2YpuR7 — Melania Trump (@FLOTUS) 19 de juny de 2017

Un homenatge a Melania Trump o una patinada de campionat? Això és que la premsa especialitzada es pregunta sobre el vestit que Letizia va lluir durant la visita dels monarques espanyols a la Casa Blanca. Concretament, la reina espanyola portava un vestit del dissenyador Mikel Kors. El guinyo cap a la primera dama estava clar, l'únic problema és que Melania l'havia portat idèntic un any abans.El vestit, de to coral, amb forma de llapis i botons decoratius a la zona de les butxaques costa 1.515 euros. Un look amb diversos missatges ocults, ja que, per una banda, la reina Letizia va fer un homenatge als seus amfitrions i al país que visitava escollint una firma nord-americana. Per l’altra, es va decantar per un vestit idèntic al que va portar Melania en un to blau cel durant la visita dels governants del Panamà ara fa just un any.Malgrat que alguns periodistes hi han estat molt d'acord, d'altres han criticat amb contundència aquesta decisió de la monarca espanyola. És segurament la conseqüència de trobar-te al bell mig de tots els focus.