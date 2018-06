Deu fotografies fetes al lloc just en el moment indicat

La fotografia és un art que està a l’abast de tothom però que només uns quants saben dominar. Per fer cada fotografia es té en compte molts factors com la tècnica, l’estètica que es vol donar, el missatge que es vol transmetre i l’instint natural del fotògraf. Però a vegades, apareixen factors com la sort d’estar al lloc just en el moment indicat per treure una fotografia insòlita.A continuació, us mostrarem una sèrie de fotografies preses per gent no professional, però que han tingut la sort de captar aquestes situacions tan anòmales.