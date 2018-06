La policia espanyola piula sobre l'educació dels nens i se'ls gira en contra

"¿¿A que llamo a la #policia??" 🚫No es forma de amenazar a tu [email protected] si se porta mal.

Enséñale que estamos para cuando necesite ayuda.👮♀️ 👮♂️ pic.twitter.com/G8LisyYM6A — Policía Nacional (@policia) 19 de juny de 2018

Pues chicos, mis hijos desde q os vieron repartiendo rebanadas el pasado 1 de octubre, a Mujeres, ancianas, a mossos y a Todo lo q se ponia en vuestro entrecejo, les digo q viene la PN o La GC y se ponen firmes. ACOJONADOS LOS DEJASTEIS! — Tomàs García (@TomasGarV) 19 de juny de 2018

Es una forma maravillosa y muy real de hacerlo. https://t.co/syb2CO0jnc — Marcos casi de vacaciones🔻 (@MarcosMarinM) 19 de juny de 2018

Si los míos se portan mal les advierto que les puede caer el himno de España con letra de Marta Sánchez... — Jesana (@Naranjointhesky) 19 de juny de 2018

Para educar no hace falta pegar. — C.N.P 💙 (@CnpPhotos) 19 de juny de 2018

La policia nacional espanyola ha volgut picar l’ullet als seus seguidors de Twitter. Així, d’una manera divertida, ha enviat un missatge educatiu adreçat als pares.“¿A que llamo a la policia? No es forma de amenazar a tu hijo si se porta mal.Enséñale que estamos para cuando necesite ayuda”, diu la piulada. El text s’acompanya amb un senyor amb una perruca renyant a un suposat nen.La broma, però, se'ls ha girat en contra. La majoria dels comentaris dels usuaris tenen un to sarcàstic, i molts els recorden la violència que van fer servir l’1 d’octubre. “Acojonados los dejásteis”, diu un dels tuits.També hi ha comentaris que retreuen a la policia espanyola els controls d’alcoholèmia, entre d’altres temes. I pel mig també hi apareix Marta Sánchez...