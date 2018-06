Jorge Javier Vázquez no té vergonya davant la càmera. El popular presentador de Sálvame ha estat entrevistat al Tot es mou de TV3 i ha parlat del seu futur, que podria apartar-se de la seva faceta de presentador i convertir-se en actor. Vázquez no té clar si es veu fora de Sálvame: "Has de reiniciar la teva vida i no saps cap a on tirar, però m'agradaria més disposar del meu temps", ha dit.El periodista té moltes facetes, una d'elles la de cantant. Aquests dies presenta el projecte Grandes éxitos, un musical que es representarà al Teatre Tívoli de Barcelona del 20 al 29 de juliol amb cançons famoses de totes els temps. Aquí en teniu un tast: