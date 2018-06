El detall d'Estremera que ha fet arrencar un somriure a la companya de Romeva

La situació que viuen els presos polítics , internats a Madrid, és dramàtica. Allunyats de les seves famílies i els seus amics, es fa molt complicat mantenir el contacte: calen moltes hores de carretera i molts diners de despeses de viatges.És el cas de Diana Riba, companya de Raül Romeva, reclòs a la presó d’Estremera. Ella mateixa ho explica: 1.400 quilòmetres, 15 hores de viatge per dues hores de vis a vis.Però sempre hi ha un raconet per al somriure. Una espurna que et fa oblidar per uns instants.Avui, a la companya de Romeva, a l’arribada a Estremera li ha fet arrencar un somriure... un camió de color groc al pàrquing de la presó.