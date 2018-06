L'última (i«galàctica») ocurrència de Donald Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a deixar empremta amb la seva nova ordre (i ocurrència). Ha ordenat al Pentàgon la creació d'una nova branca de les Forces Armades que se centri exclusivament en l'espai. Trump ha avisat que "per a defensar els Estats Units, una mera presència a l'espai no és suficient, han de dominar l'espai".



Les cinc branques actuals són: l'exèrcit (US Army), la marina (US Navy), les forces aerees (US Air Force), els Marins (US Marine Force) i la Guàrdia Costera. El debat sobre la sisena força, centrada exclusivament en l'espai, feia anys que existia al Congrés sense desencallar-se. El president Trump ha cessat qualsevol debat i ordena al Departament de Defensa la creació de les forces armades espacials.