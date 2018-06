VÍDEO Una serp gegant devora una dona i la treuen sencera de l'estómac de l'animal

Una dona ha estat trobada a l'interior de l'estómac d'una serp gegant a Indonèsia. La víctima de 54 anys era veïna de Cèlebs, un poble central del país rodejat de selva, va desaparéixer un parell de dies abans. Els seus familiars i veïns la van estar buscant fins que van trobar una sabata, un matxet i una llanterna. No gaire lluny, es van trobar la serp, una pitó de 8 metres amb el cos inflat.Després de matar l'animal, els veïns van extreure de l'interior del cos el cadàver de la dona, que segons informen els mitjans del país, va ser engolida pel cap. Les imatges són bastant explícites.No és el primer cop que una pitó devora una persona a Indonèsia. El març passat, un jove de 25 anys va ser engolit per un d'aquests animals, que se solen alimentar d'animals petits i no pas de persones.