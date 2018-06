La polèmica recomanació sobre el sexe durant el Mundial que ha enervat la xarxa

#MundialRusia2018 Diputada del Partido Comunista de KPRF (Rusia) Tamara Pletnyova, recomendó a las mujeres rusas no tener sexo con hombres extranjeros no blancos. ¿Dónde estará el grito en el cielo del @pcdechile y nuestras sesudas feministas de @KarolCariola y @camila_vallejo? — Marxismo Cultural (@MarxiswoCultura) 14 de juny de 2018

Rusia, fútbol y cosificación de la mujer 😡😡😡



Ministro ruso 👻 exhorta a las mujeres de su país a tener sexo y hacer bebés con extranjeros en la Copa del Mundial 😤😤#NoSomosObjetos#StopCosificación#NoSomosSóloReproductoras#SomosMujereshttps://t.co/9klFJWeSWQ — Nazareth Pinillos Fr (@FrPinillos) 16 de juny de 2018

Rusia llama a sus mujeres a no tener sexo con hinchas extranjeros, para evitar embarazos no deseados y no mezclar la raza .. // progres !! protesten ahora en contra del racismo, la xenofobia q no existe en el mundo ! 😄 — CG (@carmenglom) 14 de juny de 2018

En Rusia no solo se criminaliza la homosexualidad, sino que se aconseja a sus ciudadanos evitar el sexo con no rusos durante las visitas de extranjeros con ocasión del mundial. Entonces me cuesta mucho disfrutar un espectáculo que disfraza de algarabía esta situación. — Pedro M Uribe Guzmán (@AbgUribe) 14 de juny de 2018

"Una cosa es que sean de la misma raza y otra muy diferente es si son de razas distintas"....menuda racista, señora, si no folla, no estorbe...... — Génesis (@gnesis666) 15 de juny de 2018

Les dones russes no han de practicar sexe amb homes estrangers no blancs. Així ho ha recomanat Tamara Pletnyova, parlamentària russa i cap del comitè per a les famílies, dones i nens de la cambra. La diputada adverteix que Rússia no necessita una nova problemàtica de "nens dels Jocs Olímpics", fenomen sorgit dels JJOO de Moscou el 1980.Les paraules han aixecat una gran polseguera a la xarxa, fet que ha obligat a Pletnyova a matisar les seves paraules, assegurant "que no és nacionalista" però que ha vist com els pares marxen del país deixant la mare i els nens a Rússia.