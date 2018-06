La inversemblant (i criticada) mesura de Netflix contra l'assetjament sexual

Entiendo que la prohibición de Netflix para prevenir el acoso en los rodajes de mirar a alguien durante más de 5 segundos es una hipérbole generada por el boca a oreja. ¿No? — Ingrid GarciaJonsson (@Giajons) 15 de juny de 2018

⚠️⛔️ Netflix prohibeix mirades de més de 5 segons durant el rodatge de les seves produccions per evitar l'assetjament sexual.



Tampoc es permet abraçar, lligar o demanar el número de telèfon si el tema no és estrictament laboral.#Orwellià https://t.co/HMkXPWL2pr — CENSURAT NEWS 🔞 (@MNAnoticies) 15 de juny de 2018

La plataforma televisiva Netflix ha implementat una sorprenent mesura a tots els seus treballadors per lluitar contra l'assetjament sexual. Les mirades de més de cinc segons als rodatges queden absolutament prohibides. La mesura arriba arran del #MeToo, una multitudinària campanya de denúncia contra l'assetjament a les dones. L'empresa també prohibeix les abraçades, coquetejar o demanar el telèfon. Segons informa el diari britànic The Sun , l'empresa nord-americana ha aprovat un conjunt polítiques internes essent una de les companyies mediàtiques més contundents amb l'assetjament. Després de l'afer Weinstein i el cas de Kevin Spacey , on l'empresa el va apartar fulminantment de House of Cards, els treballadors de Netflix han rebut totes aquestes decisions implementades pels directius.La xarxa ha escalfat encara més l'ambient, criticant i discutint les noves mesures de l'empresa.Segons explica el diari britànic, directius de Netflix es van reunir per analitzar el tema de l'assetjament i han acabat elaborant un catàleg de comportament en el qual s'especifiqui què és i què és apropiat. Els directius no descarten obrir la veda a possibles caces de bruixes, ja que aquesta criticada normativa demana que, si algun treballador veu un comportament no desitjat, el denunciï immediatament.Encara que alguna d'aquestes regles semblen absurdes i generin indignació entre els treballadors, per l'empresa ja circulen acudits que desdramatitzen la nova situació. "Hi ha persones que es miren entre si, comptant fins a cinc, i després desvien la mirada", explica un dels professionals de Netflix al 'The Sun'.