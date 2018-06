VÍDEO L'actuació d'una noia de 13 anys que ja ha deixat sense paraules més de 10 milions de persones

Una jove de 13 anys s'ha convertit en viral després per la seva participació al programa de talents America's Got Talent. Courtney Hadwin puja amb timidesa a l'escenari, reconeix que està "una mica nerviosa" i respon lacònica a les preguntes del jurat. Vol actuar ja. Sembla una noia més a la qual se li fa gran l'escenari, però res més lluny de la realitat. Tan bon punt sona la música, tot canvia. Hadwin es reconverteix, un poder enèrgic, de pur nervi i amb tics dels més grans del Rock&Roll s'apodera d'ella. Deixa tothom bocabadat.La seva peculiar interpretació versionant Hard to Handle, d'Otis Redding, talment com si fos Janis Joplin, s'està estenent com la pólvora arreu del món.Un dels membres del jurat recorda quan Joplin va signar per fer un disc, i li diu: "Jo no puc signar-te un contracte de gravació. L'única cosa que puc fer per tu és donar-te..." i acaba clicant el botó que la fa passar a la final directament. Hadwin va deixar tothom glaçat i ara pot guanyar ni més ni menys que un milió de dòlars.