VÍDEO L'actuació d'una jove de 13 anys que ja ha deixat sense paraules més de 10 milions de persones

Una jove de 13 anys, Courtney Hadwin, s'ha convertit en viral després de la seva participació al programa de talents America's Got Talent per la sorpresa que va provocar durant la interpretació versionant Hard to Handle, de Otis Redding, talment com si fos Janis Joplin. Malgrat que durant la seva presentació se la veu una noia tímida, tant bon punt sona la música, pateix una "reconversió" i deixa tothom bocabadat.Un dels membres del jurat recorda quan Joplin va signar per fer un disc, i li diu: "Jo no puc signar-te un contracte de gravació. L'única cosa que puc fer per tu és donar-te..." i acaba clicant el botó que la fa passar a la final directament. Hadwin va deixar tothom glaçat i pot guanyar 1 milió de dòlars.