5 coses que t'agradarà saber abans d'anar a dormir

Com cada dia us compartim algunes de les curiositats que més ens han cridat l'atenció a la redacció d' Adolescents.cat Diuen que només 2 de cada 100 persones veuen i entenen en menys de 5 segons aquesta foto.La febre no és una malaltia. És la conseqüència del nostre sistema immunitari per defensar-nos de virus i bacteris. L'augment de la temperatura serveix per combatre'ls i eliminar-los.El cantant de reggaeton Ozuna (tu me robaste el corasooon como un criminaaaaal cri cri crimnaaal) és molt i molt fan de Harry Potter. S'ha llegit tots els llibres i ha vist totes les pel·lícules.Els nadons són incapaços de notar el gust salat de les coses fins que tenen quatre mesos. El que si que de seguida saben diferenciar és el dolç i el salat al cap de poques setmanes de vida.Al principi de tot, l'any 1996, quan els creadors de Google es van conèixer —Sergey Brin i Larry Page— van començar a treballar en el que més tard seria el seu gran projecte (Google). En aquella època però el nom que tenien triat era BackRub. Un any més tard van decidir-se per Google.