El missatge d'Ana Rosa a Màxim Huerta després de la dimissió del ministre

Primera crisi de govern per a Pedro Sánchez. Màxim Huerta, a qui el flamant president espanyol havia confiat el ministeri de Cultura i Esport, va anunciar la seva dimissió aquest dimecres a la tarda en roda de premsa. El mediàtic periodista s'ha vist acorralat per un cas de frau fiscal, destapat aquest mateix matí per El Confidencial . Concretament, Huerta va defraudar 218.000 euros a través d'una societat creada l'any 2006. La seva renúncia, que ha arribat menys d'una setmana després del nomenament, el converteix en el ministre amb el càrrec més breu de la democràcia espanyola.Qui va voler-li mostrar el seu suport va ser la seva excompanya de feina, Ana Rosa Quintana, que va compartir amb Huerta 11 anys de feina i a qui ell acostumava a reemplaçar al capdavant d'El programa de Ana Rosa quan feia vacances. "Fins ara jo no soc ministra, tampoc soc assessora fiscal de Màxim ni tan sols el contractava jo", va escriure en el seu compte de Twitter, tot afegint: "No faré llenya de l'arbre caigut".