Quan i on veure el Mundial de Rússia... sense aixecar-se del sofà

Rússia acull aquest estiu la 21a Copa del Món de futbol , que s’inaugurarà aquest dijous 14 de juny amb un partit que enfrontarà la selecció local i Aràbia Saudita. El matx es disputarà al Luzhniki Stadium, principal atracció de la competició i estadi escollit per jugar la final el 15 de juliol.Al campionat Hi participen 32 equips, que a la primera fase estaran distribuïts en vuit grups. Amb l’absència d’Itàlia; Brasil, Alemanya, Argentina i Espanya, surten com a favorites al títol. En total es jugarà a dotze estadis diferents, repartits per diferents ciutats russes com ara Sant Petersburg o Moscou.La gran novetat d’aquest Mundial 2018 és què es retransmetran tots els partits en obert a través de Telecinco, Cuatro i Be Mad. Us deixem amb un llistat amb tots els partits de la fase de grups i quan i on veure’ls.