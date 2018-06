Tens 18 anys i t'agradaria viatjar gratis per Europa? Doncs aprofita aquesta oportunitat

Tens 18 anys? Tens ganes d’aventures, de viatjar? Si és el cas, Si és el cas, ja pots participar en el DiscoverEU, una iniciativa de la Unió Europea que lliurarà un bitllet de viatge gratuït a 15.000 joves europeus per explorar el vell continent. El viatge té un valor afegit, ja que enguany se celebra l’Any Europeu del Patrimoni Cultural amb un munt d’activitats a moltes ciutats.

La major part del viatge s’ha de fer en tren, per Interrail, però també s’hi inclouen altres modalitats per accedir a diversos punts, com autobusos, ferris o transports alternatius. Això és però només en casos excepcionals., entre d’altres: tenir 18 anys i la nacionalitat d’algun dels 28 països europeus; començar el viatge en un dels 28 estats de la Unió Europea, entre el 9 de juliol i el 30 de setembre; viatjar entre un i 30 dies i visitar almenys quatre països.