La inversemblant tècnica per facilitar l'«Operació biquini» que s'està posant de moda

L'estiu ja és aquí i, com ja és habitual en aquesta època de l'any, algunes persones comencen l'anomenada "Operació biquini". Alguns opten per fer més esport, altres per menjar més sa i els més extravagants per "escaiolar-se" el cos. I és que la nova tendència d'aquesta temporada consisteix en aplicar-se escaiola a la panxa per tal d'aconseguir un ventre més pla.



Segons explica el diari ABC, hi ha alguns centres de Madrid i Barcelona que ja estan aplicant aquesta curiosa tècnica a alguns dels seus clients. El tractament és senzill: després d'un breu drenatge, s'augmenta la temperatura a la zona de la panxa i es realitza un massatge intens durant uns minuts. Un cop fet, s'aplica una capa fina d'escaiola i es deixa que actuï durant una mitja hora.



D'acord amb els professionals que realitzen aquest tractament, l'escaiola ajuda a cremar greixos i a més "allisa" la pell.