flipando con el machismo y el acoso en Mallorca pic.twitter.com/0KsZxnnXLY — roses (@carlaquisi) 9 de juny de 2018

El relat de dues noies sobre els assetjaments sexuals que han patit en les seves vacances a Magaluf, a Mallorca, s'ha fet viral a Twitter. Totes dues s'han gravat per denunciar les actituts sexistes que han hagut d'afrontar. No només de turistes i cambrers, sinó també d'un treballador de l'equip de seguretat de l'hotel on dormien, sempre segons la versió de les joves.La publicació s'ha extès ràpidament per la xarxa i s'ha omplert de comentaris, tant de suport a les afectades com de denuncia dels fets i "l'ambient general de masclisme" que s'instaura en aquesta zona de l'illa durant la temporada estival. "Fem aquest vídeo perquè estem patit un assetjament masclista més gran que el nostre cap", denuncien públicament en el vídeo.