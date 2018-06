El Mundial de Rússia 2018 ja té cançó oficial. El que serà el Waka Waka de l'esdeveniment futbolístic ha estat estrenat avui dilluns amb l'expectativa de convertir-se en la cançó de l'estiu. El tema es diu "Live it up" i els intèrprets són Nicky Jam, Era Istrefi i l'actor Will Smith.L'aparició estelar de Ronaldinho acompanya tots els països participants de l'esdeveniment esportiu.