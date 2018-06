La xarxa ja es prepara de cara el Mundial de futbol 2018 que se celebrarà a Rússia. Una gran quantitat de tuits, memes i vídeos ja circulen, escalfant motors per l'esdeveniment per excel·lència de l'esport mundial.El youtuber argentí Jero Freixas i la seva parella s'han gravat en un divertit vídeo on discuteixen per un casament. Han d'acceptar si van o no a la boda, a la qual, òbviament hi volen anar. El problema arriba quan la noia diu quan és. Coincideix amb el Mundial. Problemes.