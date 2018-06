VÍDEO Les primeres i espectaculars imatges del FIFA 19 (que no agradaran als culers)

Com és habitual any rere any per aquestes dates, FIFA comença a escalfar motors per a la nova temporada de futbol amb un nou videojoc de la sèrie. L'espot oficial està protagonitzat per Cristiano Ronaldo i el Reial Madrid, amb aparicions puntuals de Neymar i Pep Guardiola. Aquí el podeu veure:FIFA fa gala de la tecnologia del nou videojoc i de la semblança amb els jugadors reals, així com l'escenografia quasi perfecte. El Santiago Bernabéu del joc ben bé igual que el real. Amb tot, però, no fa referència a res que tingui relació amb el Barça. I és que els drets del club blaugrana els té Konami, la competència de FIFA, amb el Pro Evolution Soccer. L'espot de l'edició d'enguany el podeu veure a continuació: