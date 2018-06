Quan Google Street View es converteix en una eina imprescindible per una persona amb un trastorn

La funció de Google Street View serveix, com ja és conegut, per oferir panoràmiques als usuaris busquen alguna direcció d'algun carrer, plaça o carretera (entre altres) en el cercador. Ara bé, aquesta eina s'ha convertit en una manera de conèixer i descobrir el món que té una persona que pateix agorafòbia, tal com explica la Vanguardia "L'agorafòbia i l'ansietat limiten la meva capacitat de viatjar, així que he trobat una altra manera de veure el món". Aquesta és la descripció del perfil streetview.portraits d'Instagram i aquestes són les seves algunes de les seves publicacions: