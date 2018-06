Un pare relata a Twitter el dia a dia amb un fill amb necessitats especials

He parlat bastants cops de la malaltia del nostre fill, però poques vegades de com és el nostre dia a dia com a pares. Faré un fil per a que pugueu saber una mica com és ser pare d'un nen amb necessitats especials. — Àlex Roca (@elTentacle) 8 de juny de 2018

La gent es queixa molt per coses molt insignificants. Si vinguessin una setmana a viure a casa els hi passaria. — Àlex Roca (@elTentacle) 8 de juny de 2018

També vull dir que la nostra història és molt igual a la de moltes altres famílies. Nosaltres tenim una gran sort: tenim una casa, un jardí, una familia molt propera que ens donen MOLT suport. Hi ha families que al drama mèdic s'hi suma el drama familiar i econòmic. Molt dificil. — Àlex Roca (@elTentacle) 8 de juny de 2018

En Lluc va a una escola d'educació especial. No té cap problema cognitiu però si que ha d'aprendre formes de comunicació alternatives. La Generalitat hauria de proporcionar servei d'infermer/a com a mínim a les escoles d'educació especial. És una mancança MOLT IMPORTANT. — Àlex Roca (@elTentacle) 8 de juny de 2018

I tant! Nosaltres quan fem campanyes per a recaptar fons per a investigació ho canalitzem cap a Myotubular Trust @myotubulartrust que té seu a Anglaterra. Tota aportació a qualsevol línia d'investigació infantil és importantíssima. No només per la malaltia d'en Lluc. — Àlex Roca (@elTentacle) 8 de juny de 2018

Molts d'ànims i molta força a tota la família. Gràcies per compartir-ho i ajudar-nos a aprendre. Una abraçada especial per al vostre estimat fill Lluc. https://t.co/IaTSDZtF2S — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 8 de juny de 2018

L'amor d'un pare ha transcendit les xarxes socials i ha arribat a milers d'usuaris. L'Àlex Roca, un il·lustrador i usuari de Twitter, ha relatat el seu dia a dia amb el seu fill Lluc, que pateix una malaltia que el té intubat i gairebé immòbil. El petit té miopatia tubular i des de divendres reben moltíssimes mostres de suport.L'Àlex explica durant un llarg fil totes les gestions que s'han de fer al nucli familiar per estar amb el Lluc, tenir cura d'ell i fer vida normal, dins la gravetat de la malaltia. "Ell i la seva dona sacrifiquen molt de temps, moltes hores i molts petits gestos pel Lluc, un menor amb necessitats, en el que acaben destacant les poques ajudes que reben per part de l'administració.Tantes mostres de suport han generat consciència en la recaptació de fons per a la investigació de la malaltia del Lluc.El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha fet una piulada de suport pel Lluc i la seva família.