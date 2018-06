La ciència determina quin és el color que ens fa més atractius

Hi ha colors que ens afavoreixes més que d'altres, depèn molt de la tonalitat de pell de cada persona, el seu cabell, els seus ulls, la seva manera de ser...Però està més que demostrat, segons apunten diferents estudis recollits per revistes de moda d'arreu del món, que hi ha un color que ens fa semblar a tots més atractius.



Estem parlant del vermell. Si portes alguna cosa de color vermell (un vestit, una samarreta, pintallavis...) farà que tu mateix et vegis més atractiu que els altres. És un color que, per la seva tonalitat, potencia les nostres qualitats i ens fa semblar més sensuals. Alguns científics apunten que això pot passar perquè els humans veiem molt millor el color vermell que les altres gammes de colors. És simplement, doncs, una qüestió de percepció de l'ull humà.



També es diu que el vermell resalta més a la vista perquè aquest color està associat a la vida, a la passió i a la bellesa.