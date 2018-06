Estupefacció per com una escola ensenya als nens petits a actuar en cas de tiroteig a l'aula

This should not be hanging in my soon-to-be-kindergartener’s classroom. pic.twitter.com/mWiJVdddpH — Georgy Cohen (@radiofreegeorgy) 6 de juny de 2018

Una mare dels Estats Units ha penjat a la xarxa el que considera que no hauria d'estar exposat a la classe on estudiarà el seu fill de 5 anys el proper curs, a Somerville, Massachusetts. La dona, Georgy Cohen, ha fet furor amb la fotografia del cartell que hi ha a la pissarra:Es tracta d'una cançó que s'ha adaptat d'una altra molt coneguda pels nens petits dels Estats Units, titulada Twinkle, twinkle, little star, i que a Catalunya s'ha adaptat com a Brilla, brilla, estel petit.Amb l'adaptació de la lletra, la cançó es converteix en un autèntic manual d'instruccions per als més menuts per saber què fer quan els ho diguin els mestres, és a dir, quan en cas que hi hagi un atac amb arma de foc al centre educatiu. La lletra queda, traduïda, així:"Tanca, tanca,tanca la porta.Apaga els llums,no diguis res.Ves a sota de la teva taulai amaga't.Espera fins que sigui segur fora.Tanca, tanca,ja ha acabat tot.Ara és el momentper divertir-se".Cohen ha compartit la imatge com a crítica, no cap al centre educatiu, sinó cap a la situació en què es troba el país, on la llibertat per disposar d'armes posa en perill la seguretat dels ciutadans. També en els llocs on s'educa els més petits i vulnerables.