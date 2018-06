​Alfred: «Espanya ha de canviar molt perquè em senti orgullós d'ella»

Alfred (El Prat de Llobregat, 1997) s'ha convertit, juntament amb la seva companya, Amaia, en el concursant més controvertit de la darrera edició d' Operación Triunfo , únicament per pensar i opinar. Un artista, exposat als mitjans i a l'opinió pública, s'arrisca quan verbalitza allò que creu, i això és el que li ha passat ja en reiterades ocasions, des que estava a l'acadèmia i es van fer públiques imatges seves en una Diada, fins al regal de Sant Jordi que li va fer a la seva companya, el llibre d'Albert Pla Espanya de merda Ara, en una entrevista concedia al diari El Español , Alfred demostra que la personalitat no li permet mossegar-se la llengua, i segueix dient les coses tal com ragen, assegurant no sentir-se orgullós d'Espanya. No per les seves persones, ni pels seus encants naturals, sinó per com es mou l'opinió pública o la política estatal."No estic orgullós de representar Espanya a nivell polític, ho sento, el nostre govern es va comprometre a cobrir una quota de refugiats i només hem complert el 13%, és una vergonya que fem això mentre ens omplim la boca de la paraula solidaritat", assegura Alfred, destacant la feina que fan entitats com Open Arms o el Share Music Festival, on actuarà. "Jo, sentint-me d'aquí, per descomptat, també em sento una persona que creu que Espanya ha de canviar molt perquè em senti orgullós d'ella", conclou.En l'entrevista, també destaca el paper d'Albert Pla, que ha criticat en reiterades ocasions les injustícies del país i la seva falta de llibertat. "Per això jo li vaig regalar el seu llibre a Amaia, no li regalaré Alícia al país de les meravelles, regalo Espanya de merda d'Albert Pla perquè és necessari, a més és un llibre escrit des de la sàtira, i és respectuós i intel·ligent", afageix. A més, assegura que hagués fet ministre de Cultura a Albert Pla: "L'endemà dimitiria i triaria a una altra persona".Alfred també critica la persecució que hi ha contra cantants com Valtonyc , condemnat a presó per les seves lletres, o el del cantant de La Polla Records , Evaristo Páramos,per dir "policia fill de puta".