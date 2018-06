FOTOS Així serà la piscina més maca del món

Vandkulturhus, a Copenhagen. Foto: Kengo Kuma i Associats, Luxigon

Vandkulturhus, a Copenhagen. Foto: Kengo Kuma i Associats, Luxigon

Vandkulturhus, a Copenhagen. Foto: Kengo Kuma i Associats, Luxigon

Ara que tenim l'estiu a tocar, costa no pensar en platja i piscina, sinònim inequívoc de vacances. Us heu preguntat com seria la piscina perfecte, la més bonica del món? A Copenhagen (Dinamarca) sí, i tenen previst construir-la ben aviatLa capital danesa es prepara per inaugurar una joia arquitectònica aquàtica, l'anomenat Vandkulturhus o Casa de la Cultura de l'Aigua, un complex de bany dissenyat per prestigiosos estudis del Japó i del país. Instal·lada al port de la ciutat danesa, a l'illot de Papirøe, constarà de diverses instal·lacions destinades a l'oci i, per descomptat, a l'esport.La maqueta del nou centre aquàtic es compon d'una sèrie de piscines interiors, fetes de vidre, que s'eleven sobre impressionants estructures piramidals amb vistes al port de Copenhaguen, i d'altres tantes piscines exteriors que conflueixen cap al mar. Comptarà amb 5.000 metres quadrats, i adoptarà un gimnàs i espais destinats a clubs esportius de diversa tipologiaTot i que els arquitectes no han donat una data exacta per al tancament del projecte, es creu que la seva inauguració serà el 2021.