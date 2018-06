VÍDEO Felip VI, preocupat per Piqué

🚨 ¡OJO A LA CONVERSACIÓN entre el Rey Felipe VI y Piqué! "Estaban mis padres dentro". #JUGONES pic.twitter.com/Aj5r2vMc8i — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 de juny de 2018

El futbolista del Barça, Gerard Piqué, i la cantant Shakira van ser víctimes d'un robatori al seu domicili d'Esplugues de Llobregat, segons va avançar La Sexta en exclusiva . Els lladres van aprofitar un moment en què no hi havia ningú al domicili -ell amb la selecció espanyola i ella de gira presentant el nou àlbum Europa-, per entrar-hi i endur-se rellotges de luxe, propietat del blaugrana, i joies de l'artista.I durant la concentració de la selecció espanyola es va veure una imatge insòlita que el programa El Chiringuito de Mega, encapçalat per Josep Pedrerol, va recollir. Tal com es veu en les imatges,el defensa del Barça conversa amb el rei Felip VI i li confessa que hi havia els seus pares a dins de la casa i que Shakira era a Alemanya quan van tenir lloc els fets.