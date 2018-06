La nova funció de WhatsApp que evitarà moltes situacions incòmodes

Les fotos que ens envien per Whatsapp i ens descarreguem al nostre telèfon mòbil es guarden a la galeria d'imatges. Siguin de contingut privat -o íntim- o no, en cas de no prendre mesures explícites, van a parar al mateix lloc. Tots, qui més qui menys, ens hem trobat en l'habitual situació incòmoda de voler ensenyar una imatge a algú, començar a passar instantànies i aparèixer, de cop, aquella foto que ens van enviar per WhatsApp i que no volíem que ningú veiés.



Si bé hi ha apps per evitar aquest "problema", el famós programa de missatgeria ha decidit posar les coses fàcils als usuaris i crear una nova funció per camuflar les imatges que rebem. Ara per ara, aquesta opció només està disponible en la versió beta de WhatsApp, però l'app preveu implantar-la aviat en una de les seves actualitzacions per tal que tots els usuaris la puguin fer servir.



I com funcionarà? Molt senzill, aquells que vulguin que les fotos que els hi envien no apareguin a la galeria d'imatges, tan sols hauran de seguir aquests quatre passos:



- Accedir a l'apartat de configuració.

- Accedir a la secció "Dades i emmagatzematge".

- Marcar la casella "Ocultar contingut multimèdia".