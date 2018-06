Els Estats Units retornen una carta de Cristòfor Colom robada de la Biblioteca de Catalunya

El govern dels Estats Units ha entregat aquest dimecres a l'ambaixador espanyol al país, Pedro Morenés, durant un acte que ha tingut lloc en la seva residència una carta signada per Cristòfor Colom que va ser robada de la Biblioteca de Catalunya.



"Espanya recupera una carta de Colom, un document de gran importància cultural, gràcies al Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE). Aquesta cerimònia posa de manifest la nostra història en comú i l'alt nivell de cooperació que existeix entre tots dos països", ha indicat l'Ambaixada d'Espanya als Estats Units en el seu compte de Twitter.



"La coordinació entre les investigacions de Seguretat Nacional i les unitats especials de la Guàrdia Civil han donat grans fruits i garanteixen ara el retorn d'una propietat cultural robada a Espanya", ha manifestat l'ambaixador espanyol.



L'incunable Columbus Christopher Epistolae de Insulis Indie supra Ganger nuper inventis, imprès a Roma per Stephan Plannck el 1493, forma part de les col·leccions de la Biblioteca Nacional de Catalunya des de l'any 1918.



"Avui l'ICE, al costat del Departament de Justícia, ha retornat una carta de Cristòfor Colom de fa més de 500 anys, la qual descriu els seus descobriments a Amèrica. La missiva, originàriament escrita el 1493, va ser robada de la Biblioteca de Catalunya i venuda per 1 milió de dòlars aproximadament", ha assenyalat l'agència del Departament de Seguretat Nacional.



El document és un exemplar de la carta impresa per ordre de Colom i s'hi reprodueix el contingut de diverses epístoles en les quals narra el seu viatge als Reis Catòlics i el seu descobriment d'Amèrica.



Únicament es conserven 16 exemplars d'aquestes cartes a tot el món, i el que serà lliurat a Morenés va ser recuperat als Estats Units després de la seva desaparició a Espanya. En l'acte d'entrega participarà Alysa Erichs, sotsdirectora executiva associada per a Investigacions de Seguretat Nacional (HSI).



Segons el relat de La Vanguardia, el 2011 els Estats Units va començar a investigar el robatori de diversos dels 16 exemplars que existeixen d'aquesta carta, en tenir notícies que alguns s'estaven venent il·lícitament.



Tant la carta que figurava a la Biblioteca de Catalunya com la de Florència i la de la Santa Seu havien estat remplaçades per còpies fotogràfiques. La que es trobava a Espanya havia estat venuda almenys dues vegades, el 2005 i el 2009, l'última vegada per l'equivalent a un milió de dòlars.