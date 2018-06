Estudiants espanyols denuncien que la Selectivitat catalana és més «fàcil»

Desde pequeños nos dicen que todos somos iguales y luego llegamos a selectividad y los exámenes de las demás comunidades son mil veces más fáciles que los de Madrid — Sofía (@ssofiafuentesg) 3 de juny de 2018

La selectividad en Castilla la Mancha, al menos el año que yo la hice y un par más, era bastante más dura que en Madrid y aún así entiendo las criticas de la chica. Joder, que el temario era literalmente el doble en algunas asignaturas — Andrea (@deeltoya__) 6 de juny de 2018

Menos mal que en Andalucía solo tenemos que rellenar el opening de Bandolero y y calcular cuantos newtons hay que aplicar para varear un olivo a la perfección

¡Suertes dudes! — RaisenWings #PARA ELLA YA DISPONIBLE (@MynameisRaisen) 5 de juny de 2018

Y aquí dos modelos de examen de selectividad de lengua y literatura castellana, uno de Galicia y otro de Cataluña, mucho más sencillo. pic.twitter.com/xAOeR8nBYU — Begoña Pellejero (@BegoPellejero) 5 de juny de 2018

¿Por qué tienen que ser más difíciles los exámenes de selectividad de Cataluña? Me parece injusto #selectividad2018 — Selene López (@selenelopezp) 5 de juny de 2018

Cuando veo en la biblioteca la gente estudiando historia para selectividad de Cataluña y sé que les entra la mitad de temario que en Madrid pic.twitter.com/2NaE868uDp — pl (@Sandra_Cea44) 4 de juny de 2018

Pues no se como ira por ahi, pero a vuestros vecinos de Cataluña creo que tienen la selectividad mas facil de España junto a Canarias — Cloud Strife looking for Avengers 4 (@heterodactilo) 4 de juny de 2018

En la selectividad catalana, la filosofía ya no es obligatoria, claro no sea que se piense...y se descubra el pastel — CARLES CAMPDEPADROS (@ccampdepadros) 6 de juny de 2018

Aquests dies, prop de 300.000 alumnes s'examinen de la selectivitat a l'estat espanyol. Ara bé, no tots ho fan els mateixos dies -a Catalunya comencen la setmana que ve- ni tampoc s'enfronten a les mateixes preguntes. I és que les PAU no són igual a totes les comunitats autònomes. Cada territori té les seves pròpies competències en Educació i això fa, per tant, que la data de les proves i les preguntes de l'examen puguin variar en cada una de les regions de l'Estat.Aquest fet no acaba d'agradar alguns estudiants espanyols, que han expressat la seva indignació a través de les xarxes socials, on han denunciat que les proves d'accés a la universitat catalans són més "fàcils" i han reclamat un examen únic per a totes les comunitats autònomes.Segons els alumnes, el fet que les proves siguin diferents en funció del territori genera desigualtats i no és just. De fet, si es miren les notes mitjanes de les PAU en les diferents regions de l'Estat es pot veure com en algunes autonomies, com Castella i Lleó, les valoracions són bastant més baixes que en altres, com ara Extremadura.